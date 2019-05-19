Зеленский пообещал не допустить на Украине политических репрессий

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить в стране преследований и насилия по политическим мотивам.
— Сделаем всё, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми, — написал Зеленский в посте в "Фейсбуке".
Сегодня на Украине вспоминают жертв политических репрессий.
Напомним, Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов на Украине. Его инаугурация состоится 20 мая.
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