Зеленский пообещал не допустить на Украине политических репрессий

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Зеленский пообещал не допустить на Украине политических репрессий

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Владимир Зеленский. Фото: © VK/zelenskiy

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить в стране преследований и насилия по политическим мотивам.

Сделаем всё, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми, — написал Зеленский в посте в "Фейсбуке".

Сегодня на Украине вспоминают жертв политических репрессий.

Напомним, Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов на Украине. Его инаугурация состоится 20 мая.

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