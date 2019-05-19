В Германии опрокинулся междугородний автобус, есть погибший и пострадавшие

На месте ДТП работают сотрудники аварийных служб, причина аварии пока не называется.

В Германии на автобане A9 близ Лейпцига перевернулся междугородний автобус перевозчика Flixbus, следовавший в Мюнхен. В результате ДТП один человек погиб, по меньшей мере 20 получили ранения.

— Один человек погиб, ещё как минимум пять получили серьёзные травмы, десятки получили лёгкие ранения, — цитирует Bild представителя местной полиции.

На месте ДТП работают сотрудники аварийных служб, причина аварии пока не называется. Всего в автобусе было 75 человек. Из-за ДТП отрезок трассы в районе аварии полностью перекрыт в обоих направлениях.

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