Порошенко подвёл итоги президентства перед инаугурацией Зеленского

Действующий президент Незалежной признался, что ему сложно объективно оценить пройденный им путь, и выразил надежду на то, что время всё расставит по местам. Обращение политика было опубликовано в "Фейсбуке".

— Ещё раз извиняюсь перед теми, чьих надежд не оправдал, для кого реформы оказались особенно болезненными, (теми. — Прим. Лайфа) кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашёл справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может всё, он не может всё сразу, — отметил он.

Как писал Лайф, уходящий глава государства также рассказал, о чём жалеет больше всего и пожелал успешного президентства Владимиру Зеленскому.