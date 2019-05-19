Взрыв в Египте может отсрочить возобновление чартерного авиасообщения с Россией

Взрыв около туристического автобуса в Гизе может отсрочить возобновление чартерного авиасообщения между Россией и Египтом на несколько месяцев.

— Произошедшая в Каире трагедия заставит серьёзно переосмыслить требования к туристической безопасности, прежде чем возобновлять перевозки россиян на курорты этой страны воздушным транспортом, — цитирует "Интерфакс" информированный источник.

По словам собеседника агентства, власти Египта должны гарантировать безопасность туристов из России, прежде чем египетские курорты смогут вновь массово их принимать.

Источник агентства подчеркнул, что безопасность туристов должна быть обеспечена не только в пределах аэропортов, но и по дороге к месту отдыха и обратно. Он отметил, что российская сторона изучит возможности распространения требований туристической безопасности на автобусные перевозки в Египте и популярные у россиян отели.

Собеседник агентства уточнил, что подобная работа может занять от нескольких месяцев, из-за чего сроки возобновления чартерного авиасообщения между Россией и Египтом могут быть отложены вновь.

В апреле вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что полёты чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут быть возобновлены уже в октябре 2019 года.

Ранее Лайф сообщал, что при взрыве около туристического автобуса в Египте пострадало семнадцать человек, в том числе семь граждан ЮАР.