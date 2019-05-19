Победа Лоуренса на Евровидении аннулирована не будет

Европейский вещательный союз решил не аннулировать победу певца Дункана Лоуренса. Об этом сообщил ТАСС представитель объединения Дэвид Гудман.

По его словам, выложенное в "Ютуб" видео выступления с песней Arcade не дало представителю Нидерландов преимущества на международном песенном конкурсе.

Как писал Лайф, ранее пользователи Сети обнаружили запись выступления певца с той же песней, с которой он стал победителем международного конкурса, и обвинили его в нарушении правил.

Напомним, музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Певец остался доволен своим выступлением: Лазарев заявил, что не подвёл страну и показал достойный результат. С ним согласились продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин.