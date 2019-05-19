В Багдаде в районе американского посольства прогремел взрыв

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В Багдаде в районе американского посольства прогремел взрыв

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В окрестностях дипмиссии Соединённых Штатов были слышны сирены. На месте работают иракские силы безопасности.

Взрыв прогремел в "зелёной зоне" Багдада после падения ракеты, сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, ракета приземлилась в непосредственной близости от Посольства США. В окрестностях американской дипмиссии были слышны сирены.

Согласно предварительной информации, есть все признаки того, что удар был конкретным и был направлен против Посольства Соединённых Штатов.

В настоящий момент "зелёную зону" прочёсывают иракские силы безопасности. Этот район — один из самых охраняемых: там находятся министерства, правительственные учреждения, парламент и зарубежные представительства.

Ранее Лайф сообщал, что США сократили дипломатический персонал в Ираке, отозвав сотрудников посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле.

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