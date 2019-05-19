В Багдаде в районе американского посольства прогремел взрыв

В окрестностях дипмиссии Соединённых Штатов были слышны сирены. На месте работают иракские силы безопасности.

The Green Zone In #Baghdad #Iraq tonight after a rocket exploded less than a mile from the #US embassy without causing any casualties pic.twitter.com/16WOJjVaDI — Bassem Mroue باسم مروه (@bmroue) 19 мая 2019 г.

Взрыв прогремел в "зелёной зоне" Багдада после падения ракеты, сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, ракета приземлилась в непосредственной близости от Посольства США. В окрестностях американской дипмиссии были слышны сирены.

Breaking: a rocket was launched 10 minutes ago possibly toward the U.S embassy in Baghdad. Launch location the Amana bridge in Baghdad. Blast was loud and us embassy warning all to take cover pic.twitter.com/od3tDab4Va — Anne Speckhard (@AnneSpeckhard) 19 мая 2019 г.

Согласно предварительной информации, есть все признаки того, что удар был конкретным и был направлен против Посольства Соединённых Штатов.

В настоящий момент "зелёную зону" прочёсывают иракские силы безопасности. Этот район — один из самых охраняемых: там находятся министерства, правительственные учреждения, парламент и зарубежные представительства.

Ранее Лайф сообщал, что США сократили дипломатический персонал в Ираке, отозвав сотрудников посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле.