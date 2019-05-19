Пашинян заявил, что объявит о "втором этапе революции" в Армении

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Пашинян заявил, что объявит о "втором этапе революции" в Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: © РИА "Новости" / Асатур Есаянц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало второго по важности этапа "революции" в стране.

Завтра я объявлю о начале армянской революции, второй по важности стадии, — написал Пашинян в посте в "Фейсбуке".

Армянский премьер подчеркнул, что с нетерпением ждёт "общенациональной поддержки".

В Армении с апреля 2018 года проходили организованные оппозицией протестные акции. Бывший глава государства был вынужден подать в отставку, после чего лидер оппозиции Никол Пашинян был избран на пост главы правительства.

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