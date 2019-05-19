Вакарчук объяснил, почему не пошёл на президентские выборы, но идёт в Раду

Кроме того, артист пообещал, что не бросит заниматься музыкой, так как это даёт ему энергию, которую можно направить в том числе и в политику.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который ранее объявил о создании своей партии, в эфире телеканала "1+1" объяснил, почему не пошёл на выборы президента, а также пообещал, что не бросит карьеру музыканта.

— Считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, которые касаются украинских граждан, что касается их благосостояния, что касается борьбы с коррупцией, свободной экономики, происходит в парламенте. Поэтому я не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент, — ответил Вакарчук на вопрос, почему он не стал участвовать в президентских выборах в марте, хотя слухи об этом ходили.

По словам певца, его партия пришла в украинскую политику "всерьёз и надолго". При этом он не бросит заниматься музыкой.

— Для меня музыка — это нечто очень важное, что вдохновляет меня и даёт энергию. Считаю, что, когда я смогу творить, я буду давать эту энергию в том числе в политику, — добавил он.

Напомним, ранее лидер группы "Океан Эльзы" объявил о начале политической карьеры и создании партии. Он добавил, что его "Голос" примет участие в выборах в Верховную раду.