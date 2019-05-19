Порошенко уволил представителя Украины на минских переговорах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Незалежной в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства. Кроме того, об отставке рассказал и сам Марчук.

— Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая, я остановил свою четырёхлетнюю волонтёрскую деятельность в минском процессе, — написал он в "Фейсбуке".

Напомним, Порошенко назначил Марчука представителем Украины в контактной группе 22 ноября 2018 года. На данной должности он сменил Леонида Кучму.