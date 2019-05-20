Опубликованы кадры с репетиции инаугурации Зеленского

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Опубликованы кадры с репетиции инаугурации Зеленского

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Фото: © 112.ua / Зоя Шу

Церемония состоится 20 мая в 10:00, на мероприятие приглашены представители США и почти все бывшие президенты Украины.

Уже 20 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принесёт присягу гражданам страны. А сегодня прошло две репетиции инаугурации.

На первой будущего гаранта Конституции заменял статист, а на вторую Владимир Зеленский явился лично.

<p>Фото: © <a href="https://112.ua/obshchestvo/kak-v-stolice-prohodit-repeticiya-inauguracii-zelenskogo-fotogalereya-492437.html" target="_blank">112.ua</a></p>

<p>Фото: © <a href="https://112.ua/obshchestvo/kak-v-stolice-prohodit-repeticiya-inauguracii-zelenskogo-fotogalereya-492437.html" target="_blank">112.ua / Зоя Шу</a></p>

Напомним, церемония начнётся в 10:00 в зале Верховной рады. На неё в составе официальной делегации приглашены министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте, и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США на Украине, а также, как сообщает газета "Украинская правда" со ссылкой на источники, все президенты Незалежной, кроме Виктора Януковича.

Ранее Лайф писал об обнародовании программы инаугурации командой Владимира Зеленского.

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