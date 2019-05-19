На Шпицбергене найдены мёртвыми двое польских учёных

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На Шпицбергене найдены мёртвыми двое польских учёных

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Фото: © pixabay

Тела двух польских учёных найдены в труднодоступном лавиноопасном районе на Шпицбергене. Отмечается, что они упали с высоты нескольких сотен метров.

По данным властей Шпицбергена, мужчина и женщина покинули польскую научную станцию в Хорнсунне в пятницу, 17 мая, они должны были вернуться к утру воскресенья, но этого не случилось. Поисковая команда обнаружила тела исследователей у подножия горы.

На место вылетели врачи и полицейские, они должны установить причину произошедшего.

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