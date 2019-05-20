Ален Делон получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Награду легендарному французскому актёру присудили за огромный вклад в кинематограф.

На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон. Об этом сообщается в соцсетях мероприятия.

— Эмоции Алена Делона при вручении ему награды потрясли весь Театр Дебюсси, — говорится в сообщении.

Alain Delon’s emotion tonight on the occasion of the presentation of his Honorary Palme d'or moved the whole Debussy Theatre! ✨https://t.co/OkHR8wFwhK pic.twitter.com/wt453MpN4d — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 19, 2019

Церемония награждения состоялась в воскресенье, 19 мая, после чего во Дворце фестивалей зрителям показали криминальную драму "Мсье Кляйн" 1976 года, главную роль в которой исполнил Ален Делон.

По словам актёра, он долго сомневался, принимать ли награду. Но в конце концов решил таким образом отдать дань уважения всем режиссёрам, с которыми он работал.