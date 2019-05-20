Ален Делон получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

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Ален Делон получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

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Фото: Twitter / Festival de Cannes‏

Награду легендарному французскому актёру присудили за огромный вклад в кинематограф.

На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон. Об этом сообщается в соцсетях мероприятия.

Эмоции Алена Делона при вручении ему награды потрясли весь Театр Дебюсси, — говорится в сообщении.

Церемония награждения состоялась в воскресенье, 19 мая, после чего во Дворце фестивалей зрителям показали криминальную драму "Мсье Кляйн" 1976 года, главную роль в которой исполнил Ален Делон.

По словам актёра, он долго сомневался, принимать ли награду. Но в конце концов решил таким образом отдать дань уважения всем режиссёрам, с которыми он работал.

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