Сборная России по хоккею победила швейцарцев на ЧМ

На чемпионате мира в Словакии сборная России одержала шестую победу, уверенно переиграв Швейцарию — 3:0.
Начало матча осталось за российскими хоккеистами, которые с первых минут принялись штурмовать ворота швейцарцев. На четвёртой минуте Дмитрий Орлов подключился к атаке, обыграл нескольких соперников и отдал пас на Артёма Анисимова, которому не составило труда переправить шайбу в ворота — 1:0!
🚨 The #RedMachine is moving! Artyom Anisimov doesn't stop pushing and picks up the first goal for @russiahockey #IIHFWorlds #SUIRUS— IIHF (@IIHFHockey) 19 мая 2019 г.
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Ближе к первому перерыву сборная Швейцарии выровняла игру. Произошло это во многом благодаря двум удалениям у россиян. Швейцарцы неплохо разыгрывали шайбу в зоне сборной России, но до реальных угроз воротам Александра Георгиева дело не доходило.
На шестой минуте второго периода за умышленный сдвиг собственных ворот швейцарцы остались в меньшинстве. Россияне великолепно разыграли большинство: Никита Кучеров после изумительного паса Никиты Гусева забросил свою пятую шайбу на турнире — 2:0.
🚨 POWERPLAY GOAL for @russiahockey ! @86Kucherov goes in and puts Russia up 2-0 over @SwissIceHockey— IIHF (@IIHFHockey) 19 мая 2019 г.
Stay up to the minute with game action with the IIHF App:
https://t.co/PDQtNtuJxc
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На четырнадцатой минуте периода сборная России за нарушение численного состава была наказана двумя минутами штрафа, и уже Георгиеву пришлось демонстрировать своё мастерство, выручив своих партнёров, после хорошего розыгрыша большинства сборной Швейцарии.
В третьем периоде швейцарцы пытались изменить ситуацию на площадке, но забили вновь россияне.
На шестнадцатой минуте Никита Гусев после передачи Артёма Анисимова оформил дубль — 3:0.
🚨 @86Kucherov nets his 2nd of the night off a backhand saucer pass and gives @russiahockey a 3-0 lead over @SwissIceHockey @TBLightning— IIHF (@IIHFHockey) 19 мая 2019 г.
Stay up to the minute with game action with the IIHF App:
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Спустя двадцать секунд Евгений Кузнецов за задержку игры заработал удаление. Швейцарцы сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока, но это им не помогло. Россияне грамотно оборонялись и довели матч до победы.
Сборная России набирает 18 очков и становится единоличным лидером группы В.
Следующий матч российская команда сыграет 21 мая со шведами.
В другом матче вечера сборная Финляндии благодаря шайбам Йоэля Кивиранта, Нико Миккола и Ере Саллинена победила французов — 2:0.
Чемпионат мира. Групповая стадия
Швейцария — Россия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Франция — Финляндия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
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