Сборная России по хоккею победила швейцарцев на ЧМ

Дубль Никиты Кучерова помог российской сборной одержать шестую подряд победу на чемпионате мира.

На чемпионате мира в Словакии сборная России одержала шестую победу, уверенно переиграв Швейцарию — 3:0.

Начало матча осталось за российскими хоккеистами, которые с первых минут принялись штурмовать ворота швейцарцев. На четвёртой минуте Дмитрий Орлов подключился к атаке, обыграл нескольких соперников и отдал пас на Артёма Анисимова, которому не составило труда переправить шайбу в ворота — 1:0!

Ближе к первому перерыву сборная Швейцарии выровняла игру. Произошло это во многом благодаря двум удалениям у россиян. Швейцарцы неплохо разыгрывали шайбу в зоне сборной России, но до реальных угроз воротам Александра Георгиева дело не доходило.

На шестой минуте второго периода за умышленный сдвиг собственных ворот швейцарцы остались в меньшинстве. Россияне великолепно разыграли большинство: Никита Кучеров после изумительного паса Никиты Гусева забросил свою пятую шайбу на турнире — 2:0.

На четырнадцатой минуте периода сборная России за нарушение численного состава была наказана двумя минутами штрафа, и уже Георгиеву пришлось демонстрировать своё мастерство, выручив своих партнёров, после хорошего розыгрыша большинства сборной Швейцарии.

В третьем периоде швейцарцы пытались изменить ситуацию на площадке, но забили вновь россияне.

На шестнадцатой минуте Никита Гусев после передачи Артёма Анисимова оформил дубль — 3:0.

Спустя двадцать секунд Евгений Кузнецов за задержку игры заработал удаление. Швейцарцы сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока, но это им не помогло. Россияне грамотно оборонялись и довели матч до победы.

Сборная России набирает 18 очков и становится единоличным лидером группы В.

Следующий матч российская команда сыграет 21 мая со шведами.

В другом матче вечера сборная Финляндии благодаря шайбам Йоэля Кивиранта, Нико Миккола и Ере Саллинена победила французов — 2:0.

Чемпионат мира. Групповая стадия

Швейцария — Россия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Франция — Финляндия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)