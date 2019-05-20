На празднике в Колумбии взорвали гранату, есть пострадавшие — видео

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На празднике в Колумбии взорвали гранату, есть пострадавшие — видео

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Инцидент произошёл во время государственного праздника в честь 207-летия муниципалитета.

В Колумбии в результате взрыва во время праздника по меньшей мере семь человек получили ранения. Об этом сообщает газета El Tiempo.

По информации издания, неизвестные, пробравшись на концерт в честь 207-летия муниципалитета, кинули гранату в толпу.

Военные подверглись нападению, предположительно, с помощью гранаты. В результате ранены два солдата и пять гражданских лиц, включая двух несовершеннолетних, — сообщает представитель властей города Теорама.

Согласно последним данным, жизни гражданских лиц ничто не угрожает. На месте происшествия ведётся расследование. Командир департамента полиции Норте-де-Сантандер предложил награду в размере 5 млн песо за информацию о виновниках взрыва.

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