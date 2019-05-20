Трамп предостерёг Иран от военных действий

Президент Дональд Трамп предрёк "конец Ирана", в случае если власти страны решатся на провокационные действия.

— Если Иран захочет воевать, это станет его официальным концом. Никогда не угрожайте Соединённым Штатам снова! — написал Трамп в "Твиттере".

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия и ещё несколько стран Персидского залива разрешили США разместить свои войска на их территории, а корабли — в водах залива, чтобы предостеречь Иран от любых враждебных действий. При этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна не хочет войны, и выразил уверенность, что вооружённого противостояния с Соединёнными Штатами не предвидится.