ЦСКА вновь стал чемпионом баскетбольной Евролиги

В финале турнира армейцы обыграли турецкую команду "Анадолу Эфес" со счётом 91:83.

Московский ЦСКА обыграл турецкий "Анадолу Эфес" со счётом 91:83 и стал чемпионом баскетбольной Евролиги.

Начало встречи пошло под диктовку армейцев: захватив инициативу в первой десятиминутке, игроки не хотели её отдавать. Практически сравняться турецкой команде удалось только во второй четверти.

Исход встречи решился во второй половине матча: в третьем игровом отрезке красно-синие увеличили разрыв до шести очков, четвёртый отрезок также был за армейцами.

По итогу сыгранных четвертей (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) прослеживается по большей части доминирование ЦСКА.

Самыми результативными игроками матча в команде армейцев стали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс, набравшие по 20 очков. В составе турецкого клуба больше всех очков заработал Шейн Ларкин — 29.

Напомним, ЦСКА в четвёртый раз стал победителем Евролиги, ранее армейцы побеждали в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах.