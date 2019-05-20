Умер певец Нильда Фернандес

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Умер певец Нильда Фернандес

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Фото: © Twitter /corinne prunai‏

Музыкант несколько лет прожил в Москве, сотрудничал с Борисом Моисеевым и часто выступал в России.

Франко-испанский певец и музыкант, владелец редкого мужского альта Нильда Фернандес скончался во Франции на 62-м году жизни. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на семью певца.

Автор, композитор, переводчик, Нильда посвятил всю свою жизнь творчеству. Он воплощал до самой глубины своей души фигуру артиста, — приводит агентство слова семьи музыканта.

Согласно полученной информации, музыкант умер от сердечной недостаточности.

Нильда Фернандес приобрёл популярность благодаря песне Madrid, Madrid, ставшей его визитной карточкой. В 2000-х годах он на пять лет переехал в Москву, где сотрудничал с российским эстрадным певцом Борисом Моисеевым. Один из его последних концертов в России состоялся в Санкт-Петербурге в 2016 году.

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