Умер певец Нильда Фернандес

Музыкант несколько лет прожил в Москве, сотрудничал с Борисом Моисеевым и часто выступал в России.

Франко-испанский певец и музыкант, владелец редкого мужского альта Нильда Фернандес скончался во Франции на 62-м году жизни. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на семью певца.

Repose En Paix ,Nilda Fernandez

- Nos fiançailles - pic.twitter.com/3MMZlhV6tg — Jean-philippe Verviers (@jeanphilVervie2) 19 мая 2019 г.

— Автор, композитор, переводчик, Нильда посвятил всю свою жизнь творчеству. Он воплощал до самой глубины своей души фигуру артиста, — приводит агентство слова семьи музыканта.

Согласно полученной информации, музыкант умер от сердечной недостаточности.

Нильда Фернандес приобрёл популярность благодаря песне Madrid, Madrid, ставшей его визитной карточкой. В 2000-х годах он на пять лет переехал в Москву, где сотрудничал с российским эстрадным певцом Борисом Моисеевым. Один из его последних концертов в России состоялся в Санкт-Петербурге в 2016 году.