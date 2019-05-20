СМИ узнали, как пользователи чаще всего "убивают" свои смартфоны

Наиболее опасным элементом, от которого можно ждать даже взрыва, является аккумулятор.

Топ самых разрушительных привычек владельцев смартфонов составила "Газета.ru". Так, наиболее частой причиной "смерти" гаджета является неосторожность пользователя.

Самая распространённая ситуация — падение смартфона на твёрдую поверхность, в результате чего на телефоне в лучшем случае появятся царапины, а в худшем — он перестанет работать. Так как современные гаджеты делают тоньше в угоду мощности, без защитного "обмундирования" для него не обойтись.

На втором месте — поломка телефона от попадания в него воды. Несмотря на встроенную защиту у многих современных гаджетов, владельцы умудряются погубить свой смартфон из-за подводных съёмок или просто подержав его под струёй воды. В последнем случае никакая защита от влаги не спасёт гаджет от точечного давления воды.

Следующая проблема — зарядка гаджета с Micro USB разъёмом. При попытке зарядить аккумулятор в темноте можно его повредить, неправильно вставив шнур зарядного устройства в асимметричный порт.

Также в топ опасностей попали дешёвые и неподходящие зарядки. При покупке таковой у, допустим, китайского продавца можно спалить как минимум батарею гаджета, а как максимум — весь телефон.

Дело в том, что при использовании "неродного" зарядного устройства выключается так называемая "защита от дурака" (специальный чип, регулирующий силу тока и напряжение) и остаётся только один оплот обороны — защита чипмейкера, которая, не сработав, может убить телефон. Худшее развитие событий в таком случае — короткое замыкание.

Сильно повышенная или пониженная температура может привести к деградации литий-ионного аккумулятора. Подобное случается при зарядке гаджета под какой-нибудь одеждой или подушкой, при использовании "тяжёлых" приложений в процессе.

Также жизнь аккумулятора укорачивает полная разрядка устройства. Чтобы такого не случалось, необходимо заряжать его на отметке 15–20%. Желательно не оставлять телефон на подзарядке ночью, так как он входит в цикличный режим благодаря работе фоновых приложений, что сокращает время работы батареи.

Известно, что у всех аккумуляторов есть конечное число зарядок и разрядок, после достижения которого батарею необходимо менять. В связи с этим стоит сказать, что неофициальные и неизвестные аккумуляторы могут привести к катастрофическим последствиям, включая взрыв смартфона с последующим возгоранием окружающих вещей.