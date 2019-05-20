Учёные попали в пепловую бурю на вулкане Шивелуч на Камчатке

По данным специалистов, активность Шивелуча нарастает с начала года, его извержение продолжается.

Камчатские учёные попали в пепловую бурю при проведении работ по оценке активности вулкана Шивелуч, сообщает Kam24.

— Мы выехали на Шивелуч для выполнения стереосъёмки активного купола. Но, выехав на пирокластический поток 2005 года, попали в пыльную бурю. На потоке очень много свежего пепла, и сильный ветер поднимает его в воздух, — рассказал руководитель Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.

Он добавил, что вулканическим пеплом покрыты значительные площади у подножия Шивелуча. По оценке специалистов, купол вулкана находится в критическом состоянии, когда в любой момент может произойти мощное извержение.

Вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, его высота составляет 3283 метра над уровнем моря. Он расположен в 47 км от посёлка Ключи и в 440 км от Петропавловска-Камчатского.