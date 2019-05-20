Стало известно, кого будут набирать в отряд космонавтов

Предыдущий набор начался в 2017 году и закончился в 2018-м. Тогда о своём желании полететь в космос заявило около 420 россиян. Из них в итоге выбрали восемь человек.

Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов рассказал РИА "Новости", кого будут отбирать в российский отряд космонавтов в ходе нового набора.

— В положении о готовящемся наборе в отряд космонавтов мы прописали необходимость поиска как, традиционно, лётчиков, инженеров, так и врачей, — отметил он.

Напомним, в марте в "Роскосмосе" подписали документ о проведении нового набора в отряд космонавтов. Предположительно, он будет объявлен до лета и продлится два года, всего планируется отобрать до шести кандидатов.