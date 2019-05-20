В Австрии назвали антироссийские санкции бесполезными

Антироссийские санкции не работают и наносят ущерб самой Европе. Об этом в интервью изданию Kurier заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг.

— Экономические санкции наказывают не тех. Я против санкций, поскольку они не приносят результата, — заявила она.

Она добавила, что Запад мог изначально найти другие — политические, а не экономические — решения.

Винциг также поддержала проект "Северный поток — 2", отметив, что Австрия нуждается в этом трубопроводе.

— Нам нужен "Северный поток — 2" — такова позиция Австрии. Энергообеспечение — вопрос важный, и другой альтернативы у нас нет, — сказала политик.