Жена Саакашвили проигрывает выборы мэра в Грузии

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Жена Саакашвили проигрывает выборы мэра в Грузии

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Фото: © Facebook/Sandra-Roelofs

Согласно информации избиркома, более половины голосов набирает её конкурент Георгий Шенгелия.

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс проигрывает на выборах мэра в Зугдиди, набрав, по предварительной информации, 42,75%, тогда как у её соперника 54,45% голосов. Об этом сообщается на сайте грузинской ЦИК.

Лидирующий конкурент Рулофс — представитель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Георгий Шенгелия.

Отметим, что данные ЦИК пока ещё не сформированы окончательно: ведётся подсчёт голосов всех избирателей.

Ранее Лайф писал об ожиданиях на выборах в органы местной власти.

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