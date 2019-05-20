Жена Саакашвили проигрывает выборы мэра в Грузии

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс проигрывает на выборах мэра в Зугдиди, набрав, по предварительной информации, 42,75%, тогда как у её соперника 54,45% голосов. Об этом сообщается на сайте грузинской ЦИК.
Лидирующий конкурент Рулофс — представитель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Георгий Шенгелия.
Отметим, что данные ЦИК пока ещё не сформированы окончательно: ведётся подсчёт голосов всех избирателей.
Ранее Лайф писал об ожиданиях на выборах в органы местной власти.
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