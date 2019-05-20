Профессор рассказал, чему "Игра престолов" может научить менеджеров

"Игра престолов" может служить хорошим примером для будущих менеджеров. Об этом рассказал профессор бизнес-школы при Колумбийском университете Брюс Крейвен, который несколько лет успешно использует примеры из сериала в своём курсе для студентов.

— Это великолепное шоу, и оно доходит до людей именно потому, что ставки высоки: люди либо выигрывают, либо умирают. Наша жизнь тоже напряжённая — может быть, в ней нет драконов и мечей, но есть конкуренция и вызовы. Мы можем научиться у "Игры престолов", как стать лучшими лидерами и более сильными личностями, а также как поддерживать тех, кого мы любим, — рассказал Крейвен РИА "Новости".

Эксперт подчеркнул, что сериал показывает, как важно для человека выступить вперёд и посвятить себя обществу, семье, коллегам. Он отдельно обратил внимание на женские персонажи шоу, которые "проходят через ужасный опыт", но из-за этого становятся сильнее и также встают на защиту своих семей.

При этом Крейвен добавил, что насилие в "Игре престолов" оправдано сюжетной необходимостью.

— Да, шоу полно насилия, но точно так же полны насилия труды Уильяма Шекспира, — отметил профессор.

Напомним, 20 мая вышла последняя серия финального сезона "Игры престолов". Несколько часов назад с сериалом трогательно попрощалась Эмилия Кларк — исполнительница роли Дейенерис Таргариен.