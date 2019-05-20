Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов": Наш дозор окончен

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк попрощалась с шоу, выложив пост в своём инстаграме.

— Глава "Матерь драконов" заняла всю мою взрослую жизнь. "Игра престолов" сформировала меня как женщину, как актрису и как человека... Теперь наш дозор окончен, — написала Кларк.

Она также поблагодарила фанатов за поддержку и прикрепила фото актёрского состава сериала.

Напомним, 20 мая выходит последняя серия финального сезона "Игры престолов". Многие зрители остались недовольны этой частью киносаги — сотни тысяч фанатов подписали петицию в адрес HBO, в которой требуют переснять восьмой сезон сериала.