Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов": Наш дозор окончен

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Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов": Наш дозор окончен

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Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк попрощалась с шоу, выложив пост в своём инстаграме.

Глава "Матерь драконов" заняла всю мою взрослую жизнь. "Игра престолов" сформировала меня как женщину, как актрису и как человека... Теперь наш дозор окончен, — написала Кларк.

Она также поблагодарила фанатов за поддержку и прикрепила фото актёрского состава сериала.

Напомним, 20 мая выходит последняя серия финального сезона "Игры престолов". Многие зрители остались недовольны этой частью киносаги — сотни тысяч фанатов подписали петицию в адрес HBO, в которой требуют переснять восьмой сезон сериала.

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