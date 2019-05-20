В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ-2019

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут наблюдать за тем, как сканируются их работы ЕГЭ, основной этап которого стартует уже через неделю. Об этом "Известиям" рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Экзамен завершится — и тут же в аудитории пройдёт сканирование работ. Ни до экзамена, ни после него никто в процедуру вмешаться не сможет. Дети будут следить, как сканируются их работы, — рассказал Музаев.

Пока такую практику введут в восьми регионах, а через два года это станет обязательным для всей страны.

Кроме того, школы в пилотных субъектах будут получать экзаменационные задания только по защищённым интернет-каналам.

— По защищённым каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы. В восьми регионах в этом году будет почти идеальная картина с точки зрения технологии проведения, к которой мы шли долгие годы, — отметил Музаев.

В 2019 году в эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.

Ещё одно новшество этого года — возможность сдавать китайский язык. Этот экзамен выбрали 289 учеников. Вузы начнут засчитывать ЕГЭ по китайскому как сдачу иностранного языка с 1 октября следующего года. При этом нынешние экзамены не пройдут впустую, так как результат действует четыре года.

Ранее психолог рассказал, как школьникам и их родителям подготовиться к ЕГЭ.