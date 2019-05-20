Видеосервис HBO упал после начала показа финала "Игры престолов"

С выходом заключительной серии "Игры престолов" 20 мая у многих пользователей по всему миру упал видеосервис HBO Go. Об этом сообщает Downdetector.

Согласно отзывам посетителей сайта, наиболее значительные сбои наблюдаются в США, Бразилии и Польше. Куба, Мексика, Великобритания, Швеция, Дания, Аргентина, Испания, Колумбия испытывают значительные затруднения во время просмотра кино.

Массовые проблемы с открытием сайта возникли в 04:00, как раз когда началась трансляция последней серии "Игры престолов".

Напомним, что 20 мая вышла заключительная серия последнего сезона "Игры престолов". А Лайф уже рассказывал, как можно красиво попрощаться с сериалом, произведшим массовый фурор.