Трамп заявил, что не против "экономических вторжений"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войн, но не против "экономических вторжений".

— Если вторгаться, то экономически, — сказал глава Белого дома в интервью Fox News.

Кроме того, он снова добавил, что не хочет войны с Ираном, а главная его цель — не позволить Тегерану обладать ядерным оружием. По его словам, "нельзя допустить, чтобы это произошло".

— Я не тот, кто хочет вступления в войну, потому что война бьёт по экономикам, война убивает людей, — отметил Трамп.