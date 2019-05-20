Трамп заявил, что не против "экономических вторжений"

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Трамп заявил, что не против "экономических вторжений"

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Фото: РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войн, но не против "экономических вторжений".

— Если вторгаться, то экономически, — сказал глава Белого дома в интервью Fox News.

Кроме того, он снова добавил, что не хочет войны с Ираном, а главная его цель — не позволить Тегерану обладать ядерным оружием. По его словам, "нельзя допустить, чтобы это произошло".

Я не тот, кто хочет вступления в войну, потому что война бьёт по экономикам, война убивает людей, — отметил Трамп.

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