Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз

Звезда "Мстителей" и сценарист программы Saturday Night Live Колин Жост встречаются с 2017 года.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон готовится в третий раз выйти замуж — представитель артистки рассказал о её помолвке с комиком Колином Жостом.

Как сообщает Associated Press, дата свадебной церемонии пока не назначена.

Для 34-летней звезды "Мстителей" этот брак станет третьим: в 2008 году она вышла замуж за актёра Райана Рейнольдса, в 2014-м связала себя узами брака с журналистом Роменом Дориаком, от которого родила дочь.

Для 36-летнего Жоста это будет первый брак.