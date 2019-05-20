Трамп отменил пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики. В документе говорится, что импорт металлов из этих стран больше не будет угрожать нацбезопасности Штатов.

В соответствии с этим Вашингтон "решил исключить Канаду и Мексику" из списка стран, в отношении которых применяются импортные пошлины.

Напомним, 17 мая власти Канады и США официально заявили, что достигли договорённостей о снятии американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады в течение 48 часов. Тарифы, которые ввела Канада в ответ на действия США, тоже отменяются.