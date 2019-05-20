СБ ООН собирает экстренное заседание в связи с законом об украинском языке

Совет Безопасности ООН 20 мая проведёт экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договорённостей, которые утверждены Советом, — отметил Полянский.

Встреча состоится по инициативе РФ, в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск).

Напомним, Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля. Документ предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, который является языком его гражданства. Закон вступает в силу через два месяца.

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского раскритиковала документ, сравнив его с кнутом.