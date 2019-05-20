Названа самая распространённая у россиян аллергия

Среди причин появления заболевания большинство граждан называют плохую экологию и низкое качество продуктов, а также наследственность.

60% россиян уверены, что развитию аллергии способствует плохая экология. Такие данные предоставляет опрос ВЦИОМ, результаты которого приводит РИА "Новости".

Меньше граждан называют среди причин появления аллергии плохое качество продуктов (42%), наследственность (41%) и проблемы с иммунной системой (40%).

По данным опроса, наиболее распространённая аллергия у граждан на растения — 26%, на лекарства — у 25%, на пыль или продукты питания — у 22%, на домашних животных — 12%.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 16 мая 2019 года по случайной выборке методом телефонного интервьюирования 1600 человек.