Синоптики рассказали, куда ещё придут заморозки

В ряде регионов России по ночам температура воздуха может снижаться до минус 1–3 градусов.

Заморозки в начале недели ожидаются в Тверской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

Так, например, на Урале по ночам будет до –1 градуса, возможны дожди с мокрым снегом. На севере Якутии по ночам ожидается 0...–5 градусов. На Чукотке до –5, дневные температуры ненамного выше — до +8 градусов, дожди со снегом.

Как сообщал Лайф, в Москве на наступившей неделе ожидаются дожди и небольшое похолодание. Последним в череде тёплых дней будет понедельник, 20 мая.