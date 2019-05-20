В Пекине из-за сильного ветра погибли четыре человека

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В Пекине из-за сильного ветра погибли четыре человека

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Фото: © Twitter/CGTN‏

Стихия привела к разрушениям части стены, под завалами которой оказалось несколько человек.

В Пекине шквалистый ветер привёл к гибели четырёх человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/CGTNOfficial" target="_blank">CGTN‏</a></p>

Восьмибалльный ветер стал причиной обрушения части наружной стены, под завалами которой оказались три человека, двое из них скончались на месте, а третий — в больнице.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/CGTNOfficial" target="_blank">CGTN‏</a></p>

Стихия оказала своё разрушительное воздействие на деревья, повалив одно на доставщика еды, который скончался от полученных травм.

В аэропорту Пекина отменено более 50 рейсов, в городе объявлен жёлтый уровень опасности. В Сети появилось видео посадки одного из самолётов в условиях штормового ветра.

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