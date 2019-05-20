В Пекине из-за сильного ветра погибли четыре человека

В Пекине шквалистый ветер привёл к гибели четырёх человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Восьмибалльный ветер стал причиной обрушения части наружной стены, под завалами которой оказались три человека, двое из них скончались на месте, а третий — в больнице.
Стихия оказала своё разрушительное воздействие на деревья, повалив одно на доставщика еды, который скончался от полученных травм.
В аэропорту Пекина отменено более 50 рейсов, в городе объявлен жёлтый уровень опасности. В Сети появилось видео посадки одного из самолётов в условиях штормового ветра.
Check out this hard-blowing gale that struck Beijing on Sunday, which has led to the cancellation of over 30 flights and diversion of more than 50 flights. pic.twitter.com/SYMF3vhKUb— People's Daily, China (@PDChina) May 20, 2019
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