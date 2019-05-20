Заключённые устроили бунт в колонии в Таджикистане

Беспорядки начались примерно в 20:30 (18:30 мск 19 мая), в них участвовало около 30 осуждённых.

Группа заключённых устроила бунт в колонии строгого режима в городе Вахдат, они захватили и убили троих надзирателей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минюст Таджикистана.

— Примерно 30 человек, отбывающих наказание за членство в ИГИЛ*, вооружённые ножами и другими острыми предметами, захватили в заложники трёх тюремных надзирателей и убили их, потребовав своего освобождения, — говорится в сообщении.

Позже столкновения начались и среди самих преступников, на требования они не реагировали. В результате было ранено ещё несколько сотрудников колонии. Отмечается, что администрация учреждения приняла "решительные меры по стабилизации ситуации".

Сейчас ситуация в колонии взята под контроль, следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Число пострадавших среди заключённых не уточняется.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.