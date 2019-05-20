Японский депутат, заявивший об отвоевании Курил, решил не покидать свой пост

Политик отказался от добровольной отставки и теперь считается беспартийным, однако свои идеи он не бросил.

Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, которого исключили из партии "Исин но кай" за высказывания об отвоевании Курильских островов, отказался от добровольной отставки. Об этом он сообщил журналистам.

Маруяма заявляет, что не пытался пойти против конституции, в которой прописан отказ Японии от военных действий.

— Я не пытался тем самым нарушить конституцию, поскольку это не было в форме "давайте сделаем это". Я просто задал вопрос, предполагающий ответ да или нет. Это не является нарушением конституции, — приводит слова политика телеканал NHK.

Как ранее писал Лайф, председатель партии приносил свои извинения россиянам за слова Маруямы.

В своём аккаунте в "Твиттере" депутат уточнил, что извинился только за неподобающее и невнимательное отношение к островитянам, а также к месту, где не стоило этого произносить.