СМИ сообщили о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Схема мошенничества довольно проста и строится на допущении подобной ситуации в системе безопасности банка.

Мошенники используют новый способ хищения денежных средств с карт клиентов Сбербанка при помощи терминалов, даже не используя вредоносное ПО. Об этом сообщает "Коммерсант".

Суть проста: аферист подходит к банкомату, выбирает нужную операцию, не вставляя карту, но не завершая её уходит. Когда следующий человек подходит к терминалу, его карта фиксируется для завершения предыдущей операции, которую проводил мошенник. Таким образом, преступник может пополнить себе баланс на мобильном телефоне на несколько тысяч рублей за чужой счет.

В Сбербанке же рассказали, что все терминалы надёжно защищены.

— Все системы самообслуживания нашего банка надёжно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц, — сообщили в кредитной организации.

Дело в том, что в информационно-платёжных терминалах (ИПТ) других банков сначала выбирается способ оплаты, а потом уже вводятся реквизиты, также установлен тайм-аут операции в 30 секунд, в то время как в Сбербанке — 90.