СМИ: В ходе бунта в колонии в Таджикистане погибло 32 человека

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СМИ: В ходе бунта в колонии в Таджикистане погибло 32 человека

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Фото: © Pixabay

Три охранника и 29 заключённых погибли в ходе бунта в колонии строгого режима города Вахдат в Таджикистане. Об этом РИА "Новости" рассказал замминистра юстиции Таджикистана Мансурджон Умаров.

Он уточнил, что с восемью узниками "расправились сами заключённые".

Напомним, беспорядки начались вечером 19 мая, зачинщиками стала группа заключённых из 30 человек, отбывающих наказание за членство в ИГИЛ*. Сейчас ситуация в колонии взята под контроль, всего там отбывают наказание порядка 1500 человек.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда

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