Июньское тепло обещают синоптики в Москве в понедельник

В понедельник, 20 мая, в Москве будет по-июньски тепло, облачно, но без осадков, сообщает центр "Фобос".
— Метеоусловия в столичном регионе будут определяться гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждёт тихий погожий денёк с температурным фоном, соответствующим климатическим показателям июня, — говорится в сообщении.
Днём в столице будет до +23 градусов, в Подмосковье — до +24. Ветер северный 1–6 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.
При этом в ряде регионов России ещё возможны заморозки — синоптики сделали прогноз на неделю.
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