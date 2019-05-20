Пьяного пассажира сняли с самолёта и на кресле-каталке доставили в полицию

Читайте также

Пьяного пассажира сняли с самолёта и на кресле-каталке доставили в полицию

274

Сотрудники полиции задержали пьяного пассажира, грубо нарушавшего общественный порядок в самолёте. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Мужчина с признаками алкогольного опьянения находился на борту самолёта, который выполнял рейс Симферополь — Москва. Чтобы доставить дебошира в дежурную часть, полицейским пришлось воспользоваться кресло-каталкой.

Мужчина привлечён к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Также в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Злоумышленника заключили под стражу. Расследование инцидента продолжается.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×