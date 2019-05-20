Протестующие по призыву Пашиняна начали блокировать входы в здания судов Армении

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Протестующие по призыву Пашиняна начали блокировать входы в здания судов Армении

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Группа протестующих по призыву премьера Армении Никола Пашиняна начала блокировать входы в здания судов республики. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экс-заместитель главы Минюста Рубен Меликян на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что, к примеру, в здании суда Ереванского района Ачапняк выбиты стёкла.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rubenmelikian?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAvakcDRv67fakxp_VFixv_Ns44gEofhPYTpotNGIZebTiWWOJ8ozyUyU39TkEbsqIeV9gz7hy4t8Ux&tn-str=%2AF" target="_blank">Ruben Melikyan</a></p>

Напомним, что накануне Пашинян призвал заблокировать с утра понедельника здания всех судов в стране и не впускать туда никого. Соответствующее заявление он сделал после того, как суд в Ереване освободил из-под стражи экс-главу государства Роберта Кочаряна, который был арестован по обвинению в свержении конституционного строя, под поручительство бывшего и действующего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

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