Протестующие по призыву Пашиняна начали блокировать входы в здания судов Армении

Группа протестующих по призыву премьера Армении Никола Пашиняна начала блокировать входы в здания судов республики. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экс-заместитель главы Минюста Рубен Меликян на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что, к примеру, в здании суда Ереванского района Ачапняк выбиты стёкла.

Напомним, что накануне Пашинян призвал заблокировать с утра понедельника здания всех судов в стране и не впускать туда никого. Соответствующее заявление он сделал после того, как суд в Ереване освободил из-под стражи экс-главу государства Роберта Кочаряна, который был арестован по обвинению в свержении конституционного строя, под поручительство бывшего и действующего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.