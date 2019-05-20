Глава СБУ подал в отставку

Глава СБУ Василий Грицак подал в отставку. Аналогичные рапорты об увольнении были поданы и заместителями Грицака. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы украинского ведомства.

— Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ, — приводит слова Грицака пресс-служба ведомства.

Примечательно, что в своём заявлении Грицак не забыл похвастаться "достижениями", которые его служба якобы совершила. Он утверждает, что Москва якобы пыталась "посеять раздор" на Украине, однако это "удалось предотвратить" сотрудникам СБУ.

Грицак возглавлял Службу безопасности Украины со 2 июля 2015 года.