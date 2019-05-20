Организаторами бунта в колонии в Таджикистане стали члены ИГИЛ

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Организаторами бунта в колонии в Таджикистане стали члены ИГИЛ

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Фото: pixabay

Организаторами бунта в колонии в пригороде Душанбе, где погибли 29 заключённых и трое офицеров, стали члены террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана.

В ведомстве также были названы непосредственные руководители беспорядков: Бехруз Гулмурод, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло.

Стоит также отметить, что Гулмурод — сын полковника ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халима. Тот перешёл на сторону ИГИЛ и был ликвидирован в Сирии.

Беспорядки начались вечером 19 мая. Зачинщики бунта убили 32 человека. Сейчас ситуация уже взята под контроль.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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