В России заработала горячая линия по качеству летнего отдыха

Роспотребнадзор в преддверии начала сезона летнего отдыха запустил всероссийскую горячую линию по его качеству и безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство проконтролирует состояние детских оздоровительных учреждений и их готовность к приёму маленьких отдыхающих. В числе основных задач — повышение качества функционирования систем водоснабжения и отопления, улучшение материально-технической базы пищеблоков, жилых комнат и медицинских пунктов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство быть внимательнее при подготовке к детскому летнему отдыху. Глава государства отмечал, что сейчас ответственное время для людей, которые занимаются этой работой.