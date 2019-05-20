В Магнитогорске скончался журналист, избитый после дорожного конфликта

Злоумышленника до сих пор ищут полицейские: госномер его автомобиля не удалось распознать по записи с камеры наблюдения.

Журналист газеты "Магнитогорский металл" Михаил Скуридин, впавший в кому после избиения водителем на дороге, скончался в одной из больниц города. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на его коллег.

Мужчина находился в больнице около месяца, всё это время медики пытались ему помочь, но сердце журналиста остановилось в четыре часа утра.

Коллеги запомнили его как доброго и светлого человека.

31 марта этого года Михаил Скуридин вступил в перепалку с водителем серебристого КИА возле нерегулируемого пешеходного перехода, в ходе которой владелец иномарки избил журналиста и скрылся с места происшествия. Злоумышленника до сих пор ищет полиция, так как госномер не удалось распознать по записи с камеры наблюдения.