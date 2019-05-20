Жительница Омской области привязала сына на ночь к столбу за прогулы в школе

В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело и начата доследственная проверка.

Жительница посёлка Любинского Омской области наказала 10-летнего сына за прогул уроков в школе, избив его ремнём и привязав к столбу в сарае. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного управления СК РФ.

По предварительным данным, мальчик прогулял уроки в школе, о чём узнала его мать. 39-летняя женщина решила наказать ребёнка: сначала она избила его ремнём, а затем привязала к столбу в сарае, затолкала ему в рот носки и завязала марлевой повязкой, чтобы он не смог позвать на помощь.

По информации федеральной службы, в таком виде женщина оставила своего сына на ночь, заперев сарай на замок. Отмечается, что жительнице посёлка Любинского помогала её 19-летняя дочь.

— Школьнику удалось отвязаться и вылезти через окно, после чего он прибежал к другу и сообщил, что сбежал из дома. Мама друга сразу обратилась в полицию, — говорится в сообщении СУ СКР.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Также в настоящий момент по факту преступления проводится доследственная проверка.

Мальчик тем временем был помещён в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.