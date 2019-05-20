Врачи не рекомендуют школьникам принимать успокоительные перед ЕГЭ

Также они советуют бороться с нервным напряжением при помощи немедикаментозных методов.

Приём различных успокоительных, в том числе и валерьянки, перед ЕГЭ может снизить внимание школьников. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы им. Н. Алексеева столичного Департамента здравоохранения Никита Чернов.

— Принимать лекарства, даже такие вроде бы безобидные, как валерьянка, без советов с врачом не стоит не только перед экзаменом, но и в других ситуациях. Вы не знаете, как этот препарат подействует на ваш организм, и совершенно не исключена ситуация, что вы настолько успокоитесь, что ваше внимание и работоспособность существенно снизятся или у вас вдруг обнаружится аллергия, — рассказал Чернов.

Также он дал совет бороться с волнением при помощи немедикаментозных методов. Кроме того, Чернов отметил, что стресс является нормальным явлением перед важными событиями, поэтому не стоит с ним бороться любой ценой и всеми способами.

— Более того, сама попытка избавиться от тревоги приведёт к её усилению. И чем больше вы будете пытаться от неё избавиться, тем больше сил и внимания вы будете на это тратить вместо того, чтобы направить их на решение экзаменационных задач, — добавил Чернов.

Обращаться к специалистам и лекарствам врач посоветовал только в случае выхода стрессовой ситуации за рамки происходящего. Добавим, что основной период ЕГЭ-2019 пройдёт с 27 мая по 1 июля.