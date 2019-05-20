Зеленский перед инаугурацией раскрыл свою главную "фишку"

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Зеленский перед инаугурацией раскрыл свою главную "фишку"

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Фото: © Facebook / Владимир Зеленский

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл на церемонию инаугурации, назвал главную "фишку" своей команды.

Быть ближе к людям — наша главная фишка, — заявил Зеленский, направляясь к зданию Верховной рады.

Он отметил, что у него "нормальное" настроение перед инаугурацией.

У здания украинского парламента собрались сторонники Зеленского, которые встречали его аплодисментами и криками.

Лайф ведёт прямую трансляцию из здания Верховной рады, где началась церемония инаугурации.

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