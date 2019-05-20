Зеленский перед инаугурацией раскрыл свою главную "фишку"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл на церемонию инаугурации, назвал главную "фишку" своей команды.
— Быть ближе к людям — наша главная фишка, — заявил Зеленский, направляясь к зданию Верховной рады.
Он отметил, что у него "нормальное" настроение перед инаугурацией.
У здания украинского парламента собрались сторонники Зеленского, которые встречали его аплодисментами и криками.
Лайф ведёт прямую трансляцию из здания Верховной рады, где началась церемония инаугурации.
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