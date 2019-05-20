Стали известны подробности бунта в тюрьме в Таджикистане

Уже сейчас ситуация находится под контролем, а в учреждении восстановлен обычный режим.

Организовавшие беспорядки в колонии в Таджикистане заключённые члены ИГИЛ* в ходе бунта убили не только сотрудников учреждения, но и других заключённых. Об этом говорится в сообщении Минюста республики.

Изначально организаторы бунта "зверским способом" убили троих сотрудников колонии, после чего освободили ещё восемь заключённых членов ИГИЛ, которые находились в штрафном изоляторе.

— После этого с целью устрашения заключённых они зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключённым, в том числе Саиду Киёмиддину Гози, Каримову Саттору Самадовичу (Махсуми Саттор) и Сатторову Саидмахдихону (Шайх Темур), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключённых, — говорится в сообщении.

После этого бунтующие подожгли медицинскую часть колонии, взяв там в заложники несколько заключённых, и напали на сотрудников колонии.

Уже сейчас ситуация находится под контролем, возбуждено уголовное дело.

Беспорядки начались вечером 19 мая. Зачинщики бунта убили 32 человека. Сейчас ситуация уже взята под контроль. Организаторами бунта стали члены ИГИЛ, а непосредственно беспорядками руководили Бехруз Гулмурод, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда