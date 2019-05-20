Зеленский — украинцам: Каждый из нас президент

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что победа на выборах стала общей.

— Каждый из нас президент. Это не моя — это наша общая победа. И только что не только я принимал присягу. Каждый из нас только что присягнул на верность Украине, — сказал Зеленский, выступая на церемонии инаугурации.

После принесения присяги Зеленскому были переданы официальные символы власти — знак президента, гербовая печать и булава.

Лайф ведёт прямую трансляцию из здания Верховной рады в Киеве, где проходит церемония инаугурации украинского лидера.