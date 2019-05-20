Зеленский перешёл на русский язык, обращаясь к жителям Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи после принятия присяги перешёл на русский язык, когда обращался к жителям Донбасса. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

— Мы готовы к диалогу. Но я уверен, что началом для диалога станет возвращение всех наших пленных, — заявил Зеленский, переходя в этот момент с украинского на русский язык.

Он также добавил, что жители Донбасса — не чужие для Киева.

Меж тем на Украине приняли закон об исключительности украинского языка. Документ предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, который является языком его гражданства. Закон вступает в силу через два месяца